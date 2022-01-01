Гражданство Российской Федерации представляет собой устойчивую правовую связь человека с Россией, которая выражается в совокупности взаимных прав и обязанностей гражданина и государства.

Наличие у человека российского гражданства дает ему возможность пользоваться всей совокупностью прав и свобод, имеющихся у граждан России, соблюдение и защита которых является обязанностью государства. Россия так же обязана обеспечивать своему гражданину покровительство и защиту за пределами страны.

Но следует помнить, что сам факт наличия у человека гражданства России, накладывает на него также определенные обязанности, распространяющиеся исключительно на граждан России (например, воинскую обязанность), которые следует неукоснительно соблюдать и исполнять.

На страницах нашего сайта вы найдете информацию, которая поможет разобраться в хитросплетениях института российского гражданства, ознакомитесь с порядком приобретения гражданства РФ, с существующими требованиями к документам, с установленными сроками принятия решений, а так же со многими другими аспектами процедуры приобретения гражданства России в различных жизненных ситуациях.

Мы так же подробно рассмотрим стадии, которые, в большинстве случаев, необходимо предварительно пройти иностранному гражданину или лицу без гражданства для того, чтобы у него появилось право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ, являющиеся, своего рода, «этапами» процедуры его приобретения в широком смысле, а также имеющиеся исключения из общих правил.

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Гражданство РФ: порядок приобретения, требования к документам, сроки

В данном разделе сайта мы подробно рассмотрим порядок приема в гражданство РФ, в том числе особенности и отличия процедур его приема в общем порядке и в упрощенном порядке, имеющиеся при этом исключения, позволяющие обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство без предварительного получения вида на жительства и (или) разрешения на временное проживание, а также без соблюдения требования о проживании или о сроке проживания на территории России:

Нами будут детально проанализированы актуальные на сегодняшний день вопросы получения российского гражданства ребенком одновременно с родителем и отдельно от него, ребенком, проживающим в России и за пределами страны, а также новорожденным ребенком:

Вы узнаете о существующих на сегодняшний день, своего рода, «льготах» при приеме в гражданство России в упрощенном порядке для заявителей, являющихся:

Носителями русского языка:

Соотечественниками и членами их семьи:

Гражданами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и имеющих основания для приема в гражданство России в соответствии с четырехсторонним международным соглашением об упрощенном порядке приобретения гражданства от 26 февраля 1999 года:

Порядок приобретения российского гражданства подробно рассмотрен нами также в зависимости от имеющихся у иностранного гражданина тех или иных жизненных обстоятельств:

Вы узнаете о перечне документов, необходимых для приема в российское гражданство, порядке их подготовки, существующих требованиях к оформлению заявления о приеме в гражданство РФ, а также об установленных законодательством сроках его получения.

В силу большого на сегодняшний день количества вопросов, связанных с порядком и особенностями приема в гражданство РФ граждан Украины и Республики Казахстан, а также жителей Донецкой и Луганской народных республик, нами они более детально рассмотрены в отдельных статьях:

На страницах нашего сайта также имеется вся необходимая информация о порядке восстановления гражданства РФ и о порядке отказа от иностранного гражданства, а также подробно рассмотрены вопросы подтверждения наличия у человека гражданства РФ и вопросы двойного гражданства.

Завершением процедуры приобретения иностранным гражданином российского гражданства является принесение присяги гражданина России, после которого у него появляется право на получение российского паспорта.

Вид на жительство в РФ: порядок получения, требования к документам, сроки

Для обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ или о восстановлении в гражданстве РФ заявитель должен предварительно выполнить ряд условий, одним из которых, в большинстве случаев, является необходимость иметь вид на жительство, т. е. иметь право постоянного проживания в нашей стране:

В зависимости от наличия у иностранных граждан и лиц без гражданства тех или иных обстоятельств, порядок получения данного документа может различаться:

Процедуру получения вида на жительство, по сути дела, можно рассматривать в качестве одного из, своего рода, этапов или ступеней приобретения российского гражданства в результате приема в него и восстановления в нем.

С другой стороны, получив вид на жительство, иностранные граждане и лица без гражданства приобретают возможность постоянно, без ограничения срока проживать в нашей стране.

Постоянно проживающие в России иностранные граждане и лица без гражданства пользуются некоторыми правами российских граждан и могут не обращаться с заявлениями о приеме в гражданство России, так как вид на жительства выдается без ограничения срока действия (за исключением вида на жительство высококвалифицированному специалисту и членам его семьи, который выдается на срок действия разрешения на работу).

Но при этом необходимо неукоснительно соблюдать правила проживания и пребывания в России, в том числе, установленные правила регистрации по месту жительства и учета по месту пребывания:

Следует также знать, что по общему правилу для получения вида на жительство в России предварительно необходимо получить разрешение на временное проживание в стране, зарегистрироваться по месту жительства и прожить в России не менее года.

Однако из данного общего правила имеются исключения:

Разрешение на временное проживание в РФ: порядок получения, требования к документам, сроки

В большинстве случаев для получения вида на жительство, а значит, и для приобретения в дальнейшем гражданства России, иностранному гражданину или лицу без гражданства необходимо предварительно получить разрешение на временное проживание в нашей стране.

Отсюда следует, что процедуру получения РВП в России так же, как и процедуру получения вида на жительство в нашей стране, можно рассматривать в качестве одного из этапов или ступеней приобретения российского гражданства в результате приема в него и восстановления в нем.

Данный «этап» процедуры получения «в широком смысле» гражданства России является первым серьезным и достаточно сложным испытанием для заявителя, так как во многих случаях (например, если у человека отсутствуют основания для получения разрешения на временное проживание в России без учета квоты), он может растянуться на значительный промежуток времени.

РВП выдается сроком на три года и в отличие от вида на жительство, замене не подлежит.

Временно проживающему в нашей стране иностранному гражданину, т. е., имеющему разрешение на временное проживание в России, следует неукоснительно соблюдать установленный режим пребывания и проживания:

Миграционный учет по месту пребывания

Первое, о чем следует побеспокоиться большинству иностранных граждан после прибытия к месту пребывания на территории России – о постановке на учет по месту пребывания.

Для этого иностранному гражданину следует в установленные российским законодательством сроки обратиться по данному вопросу к принимающей стороне.

На этом обязанности иностранного гражданина по оформлению миграционного учета по месту пребывания заканчиваются, все остальные действия производятся принимающей стороной.

Нами также подробно рассмотрена последовательность действий в случае утраты или порчи уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, а также порядок снятия с учета по месту пребывания.

Временное убежище в РФ: порядок получения, сроки принятия решений, необходимые документы

В силу ряда объективных обстоятельств, в том числе из-за сложной внутриполитической обстановки на Украине, особую актуальность в настоящее время приобрели вопросы получения временного убежища в РФ. Учитывая это, они подробно рассмотрены нами в статьях сайта: